20-21 ianuarie 2021: Trageri și distrugeri cu exploziv material real in poligonul Micești. Accesul populației pe drumurile din zona, interzis Primaria municipiului Alba Iulia informeaza cetațenii ca miercuri și joi, 20 și 21 ianuarie 2021, se executa trageri in poligonul din Micești, iar pentru a evita accidentele se restricționeaza accesul... Articolul 20-21 ianuarie 2021: Trageri și distrugeri cu exploziv material real in poligonul Micești. Accesul populației pe drumurile din zona, interzis a aparut prima data pe Ziarul Unirea .