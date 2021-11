Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai mari economii dependente de carbune din lume, inclusiv SUA, Australia, China și India, nu au semnat angajamentul de la COP26 privind renunțarea la utilizarea și finanțarea carbunelui pana in 2040. Cu toate acestea, peste 40 de țari care utilizeaza carbunele pentru producerea de…

- Aproape 90 de tari s-au alaturat eforturilor depuse de Statele Unite si Uniunea Europeana privind reducerea emisiilor de metan - un gaz care genereaza un puternic efect de sera - cu 30% pana in 2030 in raport cu nivelurile globale din 2020, in cadrul unui pact ce vizeaza una dintre cauzele principale…

- Deputatii si senatorii francezi au ajuns joi la un acord asupra unui text care combate maltratarea animalelor, deschizand astfel calea spre adoptarea rapida a unei legi ce prevede interzicerea progresiva a animalelor salbatice in companii de circ si in delfinarii, informeaza AFP. "Am ajuns…

- O delegatie a talibanilor va sosi saptamâna viitoare în capitala rusa pentru a participa la consultari asupra Afganistanului, în asa-zisul "format Moscova", a anuntat purtatoarea de cuvânt a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza TASS si Reuters."Saptamâna…

- Este factura grea impusa de cele 136 de țari care tocmai au ajuns la un acord detaliat pentru revizuirea regulilor internaționale de impozitare a societaților. SUA, Marea Britanie, China, India și toate țarile UE au semnat acordul internațional, negociat sub administrarea Organizației pentru Cooperare…

- Liderii politici si de afaceri au reactionat rapid la acordul anuntat vineri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (ICDE), convenit de 136 de tari, care stabileste un impozit minim de 15% la nivel global pentru companiile mari, transmite Reuters.

- O criza globala de energie a devenit inevitabila, se arata intr-o analiza a CNN. Prețul gazelor naturale a crescut astronomic, la fel și costul carbunelui, iar un baril de țiței Brent ar putea depași 100 de dolari, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. Au fost inregistrare intreruperi de curent…

- In prezent, cele mai importante criptomonede au reusit sa treaca peste socul provocat de decizia de saptamana trecuta a Beijingului, ajungand la nivelurile inregistrate inainte de anuntarea noilor masuri. Bitcoinul a crescut cu peste 6% in ultimele 24 de ore si se apropie de 44.000 de dolari,…