Stiri pe aceeasi tema

- Avarie la rețeaua de apa potabila, in localitatea Mihalț. Furnizarea apei va fi intrerupta Furnizarea apei va fi intrerupta, miercuri, 18 octombrie, in localitatea Mihalț din cauza unei avarii la rețeaua de apa potabila. SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Blaj informeaza consumatorii ca in data de 18.10.2023,…

- Avarie la rețeaua de apa potabila din Campeni. Alimentarea apei, intrerupta pe o strada din oraș Furnizarea apei potabile va fi intrerupta marți, 3 octombrie, pe o strada din Campeni, din cauza unei avarii la rețea, a anunțat Apa CTTA SA Alba. SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Apuseni informeaza consumatorii…

- Reglementarile legate de racordarea la rețea trebuie refacute și simplificate, intrucat nici macar experții din distribuție nu mai ințeleg ce trebuie sa faca, spune Dana Daraban, director executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE).

- * Cu totii au optat sa produca energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum N.Dumitrescu Avand in vedere tarifele majorate la utilitați, in mod special la consumul de energie, destui romani au ținut sa nu se mai regaseasca printre clienții permanenți ai diferitelor companii de profil…

- ”Companiile parte din Grupul Orange Romania au semnat cu Engie Romania primul contract de tip vPPA (virtual Power Purchase Agreement), care consta in achizitionarea virtuala de energie regenerabila pe termen lung. Acordul subliniaza angajamentul Orange de a atinge obiectivul #NetZeroCarbon pana in 2040. Prin…

- Companiile parte din Grupul Orange Romania (Orange Romania, Orange Romania Communications și NextGen Communications) au semnat cu ENGIE Romania primul contract de tip vPPA (virtual Power Purchase Agreement), care consta in achiziționarea virtuala de energie regenerabila pe termen lung. Acordul subliniaza…

- .„Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei de 8 august 2023 din cauza unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara.Specialistii CNE Cernavoda investigheaza cauza care…

- Analiza REI: Companiile au la dispozitie fonduri nerambursabile de peste 6,5 miliarde euro in a doua jumatate a acestui an, pentru proiecte in agricultura, energie verde, reciclare, industria alimentara sau productie materiale de constructii. Antreprenorii si companiile din Romania vor avea la dispozitie,…