Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 19 ani de la atacurile teroriste de la World Trade Center și Pentagon. Mai multe evenimente au loc in New York, la Ground 0, iar doua turnuri de lumini au fost aprinse in Cartierul General al Departamentului American al Apararii.

- La 11 septembrie 2001, SUA s-au confruntat cu patru atacuri teroriste care au vizat, prin deturnarea de avioane civile, cele doua turnuri World Trade Center din New York, Pentagonul și cladirea Capitoliului, din Washington.

- 11 septembrie – se implinesc 19 ani de la atentatele din Statele Unite, comise de Al-Qaida la New York si Washington. Aproape trei mii de oameni, printre care patru romani, au murit cand teroristii au deturnat mai multe avioane si le-au izbit de doua simboluri americane: Turnurile Gemene si Pentagonul.…

- 11 septembrie 2001, New York, ora locala 8:46. Un avion de pasageri loveste turnul nordic al World Trade Center din New York. Momentul a fost surprins de cameramanul unei televiziuni care realiza un reportaj. Aparatul de zbor, un Boeing 767, decolase din Boston si urma sa aterizeze in Los Angeles. La…

- 11 septembrie este data care a lasat sechele adanci poporului american. Se implinesc 19 ani de cand gruparea terorista Al-Qaida a distrus Turnurile Gemene din New York, precum si o aripa a Pentagonului, una dintre cele mai pazite cladiri din lume.

- Se implinesc 19 ani de la atentatele din Statele Unite, comise de Al-Qaida la New York si Washington. Aproape trei mii de oameni, printre care patru romani, au murit cand teroristii au deturnat mai multe avioane si le-au izbit de doua simboluri americane: Turnurile Gemene si Pentagonul. La trei saptamani…

- 2001 - Aproape 3.000 oameni au murit in urma atacurilor teroriste din 11 septembrie din SUA. Trei avioane deturnate de teroriști au distrus turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center (WTC) din New York si o parte din cladirea Pentagonului din Washington D.C., ce adaposteste Departamentul…

- Un grup de luptatori talibani a atacat pentru prima oara dupa 19 ani provincia Panjshir din nord-estul Afganistanului, au confirmat marti oficialitati citate de dpa. Panjshir, provincia fostului lider al rezistentei impotriva talibanilor Ahmad Shah Massoud, era considerata una din cele mai sigure…