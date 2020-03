Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor raportate din teritoriu catre Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in acest moment la nivel national sunt 153 de cadre medicale si personal auxiliar confirmate cu COVID-19. Dintre acestea, 70 sunt medici, 50 -…

- Peste 5.000 de cadre medicale sunt in prezent infectate cu coronavirus in Italia, a avertizat miercuri un sindicat din sectorul sanitar italian, relateaza agentia EFE.Intr-o scrisoare adresata presedintelui Institutului Superior de Sanatate, Silvio Brusaferro, sindicatul Anaao Assomed ii cere…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19, dupa cum urmeaza: 43 Medici (27 medici Suceava) 45 Asistenți medicali (30 asistenți medicali Suceava) 14 Infirmieri (13 infirmieri Suceava)…

- Un numar de 92 de cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate in randul personalului medical din Suceava, iar medicii și personalul auxiliar inca se testeaza, a scris, marți, pe Facebook, Federația...

- Spitalul din Suceava, care raporta de dimineața 26 de cadre medicale infectate cu coronavirus, din care 18 medici, a fost inchis la ordinul Ministerului Sanatații. In fapt, 52 de cadre medicale sunt pozitive, iar activitatea unitații spitalicești practic a fost blocata. Cateva zile spitalul va fi dezinfectat,…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…

- Peste 3.000 de angajați din sistemul sanitar din China au fost infectati cu noul coronavirus, aparut la sfârsitul anului trecut în aceasta tara, a anuntat luni un functionar din cadrul Comisiei Nationale de Sanatate, citat de Xinhua, scrie Agerpres.Liang Wannian a declarat reporterilor…