- Ford Craiova are, in prezent, 17 cazuri de COVID-19 confirmate. Acestea sunt cazuri raspandite in diverse zone din cadrul uzinei. Angajatii respectivi lucreaza in schimburi diferite, potrivit unei informari Ford. Toti acesti angajati respecta cu strictete recomandarile si instructiunile autoritatilor…

- Inregistrarea unor noi cazuri de infectari cu coronavirus pe platforma Ford din Craiova a starnit noi temeri cu privire la aparițai unui potențial focar. In ultimele zile, la uzina Ford din Craiova au fost raportate mai multe cazuri de Covid-19, iar autoritațile locale au declanșat verificari. In ciuda…

- Tot mai multe cazuri de infectie cu noul coronavirus sunt depistate in scolile din Romania. Directia de Sanatate Publica Iasi a anuntat, astazi, trei imbolvariri cu SARS Cov-2 la trei scoli din judet. Purtatorul de cuvant de la DSP Iasi, Marius Voicescu, a precizat ca s-au facut demersurile necesare…

- Direcția de Sanatate Publica face verificari la Spitalul Elias din București dupa ce s-ar fi aflat ca unitatea medicala a ascuns mai multe cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Situația a fost semnalata de jurnaliști. Potrivit Digi24, trei medici rezidenți din secția de ginecologie și un pacient de…

- Barbatul lucreaza in sectia Vopsitorie si a venit la serviciu, ultima data, marti, 21 iulie. Primele simtome ale bolii le-a avut miercuri, 22 iulie, in ziua in care Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a fost in vizita la fabrica, conform Mediafax. Angajatul a fost confirmat cu COVID 19…