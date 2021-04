16 permise reţinute la o razie: 5 la calea ferată In urma verificarilor, au fost aplicate sute de amenzi si au fost retinute 16 permise, dintre care cinci pentru trecerea neregulamentara a cailor ferate. "Au fost aplicate 221 de sanctiuni contraventionale, dintre care 14 pentru nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata, 44 pentru nerespectarea regimului legal de viteza pe drumurile publice si 163 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retinute 16 permise de conducere, dintre care cinci pentru nerespectarea re (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

