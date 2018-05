Vreme instabilă în week-end. PROGNOZA METEO pentru sâmbătă şi duminică

Vremea va fi in general instabilă. Vor fi innorări temporar accentuate si se vor semnala averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vantului, ziua in cea mai mare parte a tării, iar seara si noaptea in centru, est si sud-est. [citeste mai departe]