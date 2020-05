151 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 151 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, numarul caazurilor confirmate fiind de 19.133, dintre care 13.046 au fost declarate vindecate și externate. 1253 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. La ATI, in acest moment, sunt internați 160 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata […] Articolul 151 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

