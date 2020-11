Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ruși cred ca cele trei cadre medicale vaccinate impotriva COVID nu au avut timp sa dezvolte anticorpi pana in momentul in care au intalnit coronavirusul, scrie agenția de presa Tass.Cel puțin trei medici din Siberia, aflați in primul val de persoane vaccinate impotriva COVID, s-au infectat…

- In cadrul unei reuniuni interne, oficialii europeni au declarat ca, pana in anul 2022, doar o parte din populația Uniunii Europene va fi imunizata impotriva noului coronavirus, in condițiile in care vaccinurile pe care UE și le asigura ar putea sa nu fie eficiente sau sa nu fie destule, transmite agenția…

- Capitala si cel mai mare oras al Rusiei, Moscova, care a inregistrat cea mai mare rata de infectare cu noul coronavirus din tara, va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva maladiei COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin, citat de DPA. In prezent,…

- Rusia nu este ferita de coronavirus, dimpotriva, se apropie cu pași repezi de valul doi al pandemiei. In ultimele 24 de ore numarul de noi contaminari a crescut pana la aproape cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei, drept pentru care autoritațile le recomanda oamenilor sa stea acasa. Autoritațile…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a lansat sambata un apel catre Uniunea Europeana sa impuna noi sanctiuni impotriva Rusiei pentru otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii cu un agent neurotoxic interzis pe plan international, relateaza Reuters. Navalnii a fost externat la 23 septembrie de la…

- Uniunea Europeana a convenit achiziționarea unui potențial vaccin anti-covid cu Sanofi și GSK în al doilea astfel de acord pentru asigurarea de astfel de doze, în condițiile în care se apropie termenul limita pentru înscrierea în programul de achiziționare de vaccinuri…

- Fondul suveran de investittii al Rusiei va furniza 100 de milioane de doze din potentialul sau vaccin impotriva coronavirusului, Sputnik V, companiei farmaceutice indiane Dr Reddy’s, a anuntat miercuri fondul, relateaza Reuters. Acordul pentru vaccinul Sputnik V vine dupa ce Fondul Rus de Investitii…

- India a inregistrat 97.894 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore - un ”record” de la inceputul pandemiei, a anuntat joi Ministerul indian al Sanatatii, relateaza Reuters. Rusia a anuntat ca va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa incheierea…