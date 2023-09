Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul, relateaza News.ro.…

- O prima intalnire consultativa a avut loc astazi, la Guvern, cu ONG-urile reprezentantive din domeniul apararii drepturilor femeii și egalitații de gen. Intalnirea a fost coordonata de consilierul de stat in cadrul cancelariei prim-ministrului Victoria Stoiciu.

- Alexandru Rafila da de pamant cu George Simion, dupa protestul de la minister: Mie mi se pare o chestiune perversaAlexandru Rafila intervine in scandalul protestului AUR, organizat joi, in fața Ministerului Sanatații. Ministrul a declarat la Romania TV ca acțiunea de protest fața de legea vaccinarii…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca in Romania nu exista o gaura in bugetul de stat, ci doar s-a estimat o creștere mai mare a veniturilor decat trebuia. Asta nu este vina ministrului de Finanțe din vechiul Guvern, Adrian Caciu, pentru ca „bugetul nu il gandește doar el”, și nici vina fostului premier…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca programul Anghel Saligny e unul oportun. “Este un program oportun, fiindca sunt situatii in care nu exista fonduri suficiente pentru a elimina aceste inechitati intre anumite comunitati.…

- Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, a declarat miercuri ca desi Romania se incadreaza in media europeana la fondurile primite prin PNRR, la platile realizate se situeaza intre ultimele pozitii, conform Agerpres."Ma bucura ca noul Guvern a luat masura ca un viceprim-ministru sa…