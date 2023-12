15 plase monofilament descoperite de polițiști în urma unor percheziții domiciliare La data de 21 decembrie a.c., polițiștii Secțiilor de Poliție Rurala 8 Buhoci și 5 Racaciuni, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 3 perchezitii domiciliare la imobilele a 3 barbați, cu varste cuprinse intre 36 și 48 de ani, toti din comuna Racaciuni. La cele 3 imobile au fost […] Articolul 15 plase monofilament descoperite de polițiști in urma unor percheziții domiciliare apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secțiilor de Poliție Rurala 8 Buhoci și 5 Racaciuni, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat 3 perchezitii domiciliare la imobilele a 3 barbați, cu varste cuprinse intre 36 și 48 de ani, toti din comuna Racaciuni. La cele 3 imobile au fost identificate…

- Doi tineri din Ramnicelu sunt cercetați pentru contrabanda, dupa ce polițiștii buzoieni au descoperit ca barbații dețineau ilegal doua pistoale procurate din Germania, armele fiind introduse ilegal in țara. ,,Polițiștii Biroului Arme, Explozivi, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru…

- Duminica dimineața, intr-o zi cu cod portocaliu și vreme inzapezita, șeful Serviciului de Gestiune Caini fara Stapan din Primaria Bacau, Dinu Panicescu, a fost confruntat cu o situație neobișnuita. Pe telefonul sau de serviciu s-au acumulat o serie de apeluri pierdute de la diverse autoritați, toate…

- La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au desfașurat o ampla acțiune de combatere a infracțiunilor economice.…

- Polițiștii din Onești, in colaborare cu colegii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și polițiștii din Poliția Municipiului Bacau, au desfașurat o acțiune de amploare in comuna Ștefan cel Mare. Aceasta intervenție face parte dintr-o continuare a cercetarilor privind distrugerile produse…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Onești au efectuat astazi o percheziție domiciliara la un tanar in varsta de 28 de ani, rezident in municipiu, in urma careia au recuperat bunuri provenite din furturi anterioare. Potrivit informațiilor oferite de catre autoritați, incidentul de furt…

- Intr-o acțiune susținuta de prevenire și combatere a traficului internațional de vehicule furate sau cu probleme de natura juridica, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacau au reușit sa identifice și sa indisponibilizeze 18 autovehicule, care figurau in bazele de date ca fiind…

- Imaginile șocante au fost surprinse aseara in zona Strazii Miorița, unde o haita de caini a aparut peste noapte, semanand panica in randul localnicilor. Dinu Pancescu, șeful Serviciului de Gestionare Caini fara stapan din Primaria Bacau, a declarat: “Știm de existența acestei haite care a aparut peste…