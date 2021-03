Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte peste 500 au fost ranite duminica in explozii provocate de "neglijenta" care au devastat o tabara militara si cartierele din vecinatatea acesteia in Guineea Ecuatoriala, a anuntat presedintele Teodoro Obiang Nguema, noteaza AFP. Patru explozii puternice…

- Imagini apocaliptice au fost surprinse duminica in capitala economica a Guineei Ecuatoriale, Bata, dupa ce patru explozii s-au produs intr-un depozit de muniții dintr-o unitate militara. Forța deflagrațiilor a fost atat de mare, incat zone intregi din oraș, aflate in apropiere, au fost pur și simplu…

- Cel putin 25 de persoane au murit si 30 au fost ranite vineri intr-un atac sinucigas cu masina-capcana comis asupra unui restaurant din Mogadishu, capitala Somaliei, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Atacul a lovit restaurantul Lul Yemeni, foarte popular, aflat in apropierea portului din oras.…

- Un grav accident de circulație a avut loc, joi seara, pe autostrada A1. In accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune, iar in urma impactului o mașina a luat foc. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Timișoara – Arad, la kilometrul 526, in zona…

- Potrivit serviciilor de urgența, focul s-a extins rapid la etajul al doilea al cladirii. In momentul izbucnirii incendiului, in azil se aflau 33 de persoane. La stingerea focului au participat șapte echipaje de pompieri.Noua persoane au fost salvate si transportate la spital.”Cauza preliminara a incendiului…

- Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri dimineata responsabilitatea pentru dublul atac sinucigas soldat cu cel putin 32 de morti, comis intr-o piata din centrul Bagdadului, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Atacul de joi a fost cel mai grav care a avut loc in capitala Irakului…

- Trei persoane au murit, iar una este disparuta in urma exploziei produse miercuri in orasul Madrid, anunta Jose Manuel Franco, reprezentantul Guvernului Spaniei in comunitatea regionala Madrid, conform postului TVE si cotidianului El Pais. "Gandurile noastre sunt la rudele persoanelor decedate…

- Cinci persoane, printre care o fetita de trei ani, si-au pierdut viata in Columbia intr-un masacru atribuit luni de guvern gherilei Armata de Eliberare Nationala (ELN), noteaza AFP. Faptele s-au produs duminica in zona La Honda, regiune rurala din departamentul Bolivar (nord), a precizat…