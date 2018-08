15 milioane de PIN-uri furate. Hackeri arestați în Europa Trei hackeri ucraineni au fost inculpati in SUA pentru piratarea sistemelor informatice a circa o suta de societati americane, sustragand PIN-urile pentru cardurile de credit a 15 milioane de clienti, a anuntat miercuri Ministerul american al Justitiei, citat de AFP. Dmytro Fedorov, de 44 de ani, Fedir Hladyr, de 33 de ani, si Andrii Kolpakov, de 30 de ani, sunt 'actorii-cheie' ai grupului de hackeri cunoscuti sub numele FIN7 (dar si Carbanak sau Navigator), a precizat ministerul intr-un comunicat. Din 2015, ei au patruns in sistemele informatice a 3.600 de hoteluri, restaurante si cazinouri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

