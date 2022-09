15 milioane de lei pentru drumurile județului! MaxAgro poate să se apuce de treabă! REȘIȚA – Economiile cu salariile de la asistența sociala și de la viitorul spital vor fi realocate de Consiliul Județean (CJ) Caraș-Severin pentru drumuri! Conform președintelui Romeo Dunca, CJ și Primaria Reșița au pus fiecare cate 5 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitorului spital județean. Cum insa acesta a fost adjudecat undeva la jumatate, partea ramasa din suma pusa inițial de CJ se va intoarce la forul județean. Adaugand economiile cu salariile de la Direcția Generala de Asistența Sociala, in total CJ poate conta pe aproximativ 10 milioane de lei pentru a investi in drumuri.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

