Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, din cele 114 localitați, 10 nu au bolnavi de covid, 17 au cate un caz in evoluție, 46 au sub cinci cazuri in evoluție, 26 au sub zece cazuri in evoluție iar 15 au peste zece cazuri in evoluție. La nivelul județului Suceava, din cele

58 de localitați din județul Suceava, din totalul de 114, sunt in scenariul verde, avand o incidența mai mica de doua cazuri de covid la mia de locuitori. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, doua nu au cazuri de coronavirus, 8 au cate

Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, doar doua nu au cazuri de Covid, respectiv Breaza și Mușeniș. Alte cinci au cate un caz in evoluție, 22 au sub cinci cazuri in evoluție,

In județul Suceava s-au raportat 208 cazuri noi de coronavirus, cu 65 in minus comparativ cu ziua precedenta, dupa ce au fost prelucrate 1.692 de teste. Sunt 3.050 de cazuri active. In municipiul Suceava sint 825 de cazuri in evoluție, cu 20 mai puține decit la raportarea anterioara, iar rata de infectare

In județul Suceava s-au raportat 199 de cazuri noi de coronavirus, cu 114 in plus comparativ cu ziua anterioara, dupa ce au fost facute 2.062 de teste. Sunt 1.671 de cazuri active, intre care 357 la Suceava, 167 la Radauți, 104 la Falticeni, 74 la Campulung, 50 la Șcheia, 43 la Gura Humorului, 35 la

In cursul zilei de sambata, in județul Suceava sunt 1.446 de cazuri de infecție Covid-19 in evoluție. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 4 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 8 au cate un caz in evoluție, 41 au sub cinci

In cursul zilei de astazi, in județul Suceava 871 cazuri de infecție Covid -19 in evoluție. Prefectura Suceava a transmis ca din cele 114 localitați,13 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție,16 au cate un caz in evoluție,38 au sub cinci cazuri in evoluție,27 au sub zece cazuri in evoluție

In județul Suceava s-au raportat 72 de cazuri noi de coronavirus, cu 9 in minus comparativ cu ziua anterioara, dupa ce au fost facute 1.622 de teste. Sunt 673 de cazuri active, intre care 157 la Suceava, 42 la Radauți, 25 la Șcheia, 21 la Falticeni, 18 la Cimpulung, cate 16 la Arbore și la