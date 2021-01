Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul de pe suprafața planetei este cauzat de sublimarea gheții, eroziunea rocilor și caderea unui meteorit. Pe suprafața planetei Marte, stația interplanetara automata Mars Express a Agenției Spațiale Europene ESA a facut o fotografie a fenomenului care amintește de figura unui inger. Acest lucru…

- In trecut, bunicile noastre preparau acest remediu natural pentru eficiența sa in tratarea bolilor. Cei care au incercat deja acest remediu confirma faptul ca bunicile noastre au avut dreptate și ca aceasta licoare are o mare putere de vindecare. Pentru a grabi vindecarea și a intari organismul,…

- Doamnelor și domnilor, v-o prezentam pe Romania! Nu, nu țara, ci femeia! Ea este Romania Matcașu, singura femeie care poarta numele țarii noastre! Femeia a fost botezata de regele Carol al II-lea! Romania provine dintr-o familie cu 16 frați!

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, candidat PNL pentru Senatul Romaniei, a declarat, miercuri, la o intalnire cu fermieri din judetul Dolj, ca una dintre prioritatile Guvernului PNL este sprijinirea producatorilor romani sa isi comercializeze produsele la preturi avantajoase si sa nu mai inregistreze…

- Cine a vrut sa fie Batman, Wonder Woman, Superman sau Sailor Moon cand era mic, mana sus! Și nu, nu pentru colanții de supererou sau diadema de supereroina! Ne doream sa fim aceia care faceau bine in jur, care salvau oamenii și pamantul intreg! Care contau!

- Un diplomat britanic a devenit ”erou„ in China dupa ce a sarit intr-un rau pentru a salva o studenta de 24 de ani. ”Am fost doar singurul care și-a dat jos pantofii mai repede”, a reacționat cu modestie britanicul. Stephen Ellison are 61 de ani și este consul general in orașul Chongqing de o luna. Diplomatul…

- NASA a difuzat in premiera imagini cu momentul in care sonda Osiris-Rex ajunge pe suprafața asteroidului Bennu, aflat la 330 de milioane de kilometri distanța, pentru a colecta mostre de sol de suprafața acestuia. Este ceea ce oficialii agenției spațiale au numit „un moment istoric”.