Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea ”Petarda”. Polițiștii din Alba au confiscat peste 2.100 de articole pirotehnice și au intocmit dosare penale Polițiștii din Alba au confiscat miercuri peste 2.100 de articole pirotehnice, in urma unor acțiuni desfașurate in județ. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 20 decembrie 2023, polițiștii…

- Zeci de botosaneni s-au ales cu dosare penale pentru infractiuni la regimul articolelor pirotehnice. Acestia au fost depistati ca detineau sau comercializau astfel de obiecte cu incalcarea normelor legale. Potrivit legislatiei in vigoare, comercializarea catre populatie a articolelor pirotehnice periculoase…

- La propunerea prefectului județului Mureș, Ciprian Dobre, Colegiul Prefectural al Județului Mureș a adoptat vineri, 8 decembrie, o hotarare care solicita tuturor primariilor din județul Mureș sa nu emita avize de amplasament pe domeniul public sau privat al unitații administrative teritoriale, in vederea…

- In perioada 25 septembrie 2023 – 5 ianuarie 2024, polițiștii desfașoara actiunea nationala „PIROTEHNIC”, pentru prevenirea, constatarea si combaterea evenimentelor cauzate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea si utilizarea…

- Doi barbați și o femeie din Gura Humorului s-au ales cu dosar penal dupa ce au fost prinși ca vindeau ilegal obiecte pirotehnice. Marfa era in patru spații comerciale din apropierea Manastirii Voroneț, iar polițiștii au mers la pont. Informațiile s-au dovedit corecte, iar recolta a fost de aproape ...

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a remis vineri, 24 noiembrie, un comunicat de presa al carui conținut il redam, integral, in randurile de mai jos: "La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 18.55, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Luduș au oprit, in localitatea…

- Au fost intocmite primele dosare penale din acest nou „sezon” al petardelor dupa ce, la data de 18 noiembrie a.c., polițiștii dambovițeni au identificat un tanar in varsta de 21 de ani, din Glod, care deținea fara drept materiale pirotehnice. Acesta a fost sancționat contravențional pentru incalcarea…

- Joi, in jurul orei 12.00, polițiștii din Baia Sprie, aflați in serviciul de patrulare pe D.N. 18, au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire a unui autoturism. Conducatorul auto nu a dat curs solicitarii polițiștilor, continuandu-și deplasarea, dar, dupa aproximativ 300 de metri, autoturismul…