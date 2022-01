15 concerte de neratat în 2022 Anul 2021 a readus in Romania artisti renumiti la nivel mondial, chiar daca unele concerte au fost anulate sau reprogramate pentru 2022. Va prezentam o parte a celor care au programate concerte pentru noul an. Pandemia de coronavirus continua sa afecteze activitatile din toate domeniile, atentia tuturor fiind indreptata spre notificarile oficiale. Chiar si asa, anul 2022 arata interesant. Afla care sunt artistii si trupele care vor sustine concerte de neratat in 2022, in Romania. Liste in continua actualizare Daca vreti sa prindeti un loc la concertul artistului sau formatiei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta sunt programate tot felul de concerte la noi in țara, iar pe scenele din Romania vor urca, printre alții, Sting, Maluma sau Armin van Buuren. Organizatorii marilor festivaluri si-au anuntat deja o parte dintre artiștii care vor evolua in fața publicului dornic de spectacole, iar multe formații…

- Artistii Sting, Kiss, Iron Maiden, W.A.S.P. Hooverphonic, Dream Theater, Placebo, Whitesnake, Judas Priest, Uriah Heep se numara intre cei care vor concerta anul acesta in Romania. Marile festivaluri si-au anuntat deja o parte din capetele de afis. Acestea sunt o parte din concertele confirmate…

- MARTIE 2022STING va canta pe 15 martie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca - BT Arena. Concertul „My Songs” cuprinde cele mai indragite piese din intreaga cariera a cantaretului. Biletele au fost deja puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 190 si 490 de lei.APRILIE 2022MALUMA vine la București…

- Hooverphonic vor sustine trei concerte in Romania in 2022, pe 21 mai la Khrunen Musik Halle din Brasov, pe 22 mai la Cluj-Napoca la /FORM Space si pe 24 mai la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber.

- Hooverphonic vor sustine trei concerte in Romania in 2022, pe 21 mai la Khrunen Musik Halle din Brasov, pe 22 mai la Cluj-Napoca la /FORM Space si pe 24 mai la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. Evenimentele vor respecta toate normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Biletele…

- The Cherrytree Music Company, Live Nation, Emagic și Backstage Production au confirmat ca Sting va susține un concert special My Songs in Cluj-Napoca la Sala Polivalenta BT Arena pe data de 15 martie 2022, ora 19.00. Biletele vor fi puse in vanzare incepand de vineri, 12 noiembrie, ora 11.00, pe https://www.iabilet.ro/. Concertul…

- Sting, caștigator a 17 premii Grammy, va concerta la Cluj-Napoca in 15 martie, in Sala Polivalenta. Sting va susține un concert special My Songs in Cluj-Napoca la Sala Polivalenta BT Arena pe data de 15 martie 2022, ora 19.00, informeaza Mediafax. Potrivit organizatorilor, concertul My Songs…

- Din cauza restricțiilor impuse, concertul s-a desfașurat fara spectatori. Concertul a fost susținut de opt instrumentiști și un cor religios sub bagheta dirijorului Vlad Eniu, iar corul a fost acompaniat de noua balerini. „Concert AVE MARIA - Spectacol…