Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți consumatori și tot mai multe firme refuza sa consume, respectiv sa foloseasca ori sa vanda oua marcate cu cifra 3 și au toate motivele! De ce? Ouale marcate cu cifra 3 provin de la gaini crescute fara acces la aer liber sau lumina naturala, cu un spațiu individual de dimensiunea unei coli…

- Un cetatean olandez a fost depistat de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca avand asupra sa, ascunse in bagajele personale, substante interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor si substantelor psihotrope sau psihoactive. Potrivit IGPF, barbatul…

- Spitalul AZ West din Furnes, Belgia, cauta de urgența un medic pediatru și pentru aceasta folosește orice mijloc, scrie Krant van West-Vlaanderen. Directorul spitalului Lieven Vermeulen confirma: cine ne poate da o informație buna, care ajute la gasirea unui pediatru, poate primi o recompensa de 15.000…

- In acest an, producțiile la orz și grau sunt mai mici cu circa o tona, raportat la anul trecut, in județul Olt. Daca la orz media a atins 4,7 tone la hectar, la grau estimarile se ridica la 4,4 tone la hectar, potrivit datelor Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt. Fermierii au finalizat in aceasta…

- In saptamanile care urmeaza sunt proteste ale angajaților EasyJet, Ryanair sau British Airways. Anularile, intarzierile și cozile care dureaza ore intregi au deja un impact inevitabil asupra calatoriilor de vara in Europa. La Ryanair vor fi in perioada urmatoare mai multe greve declanșate de insoțitorii…

- Un roman care mergea spre Belgia cu masina incarcata cu provizii, dar si cu un catel de rasa pentru care nu avea documente, a avut ghinionul sa fie oprit de politie pe o autostrada din Germania pentru un control de rutina.

- Un copac de 83,2 metri a fost descoperit recent in comitatul Zayu din regiunea autonoma Tibet, stabilind un nou record pentru cel mai inalt arbore din China, potrivit Academiei Chineze de Stiinte (CAS), informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

- In luna septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit, in vila sa impunatoare de la Ciolpani, o mita de 25.000 de euro. De aici i s-au tras toate ponoasele și a ajuns, acum, sa fie condamnat la inchisoare. Vila lui Oprescu este mare cat un palat. Sorin Oprescu a primit, in septembrie 2015, la locuinta sa…