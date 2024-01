Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au continuat și sambata, 30 decembrie, acțiunile de verificare a modului in care sunt comercializate și folosite materiale pirotehnice pe raza municipiului Targoviște. Cu aceasta ocazie au fost constatate 6 infracțiuni prevazute de Legea nr. 126/1995…

- La data de 30 decembrie a.c., politistii constanteni au desfasurat o actiune pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice. Potrivit IPJ Constanta, in urma neregulilor constatate, au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale la Legea 126 1995, privind regimul materiilor explozive.…

- In urma neregulilor constatate, au fost intocmite doua dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de "comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni", prev. si ped de art. 37 lit. c din Legea 126 1995, privind regimul materiilor…

- PERCHEZIȚII: Peste 3 tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de polițiștii dambovițeni The post PERCHEZIȚII: Peste 3 tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de polițiștii dambovițeni first appeared on Partener TV .

- Ieri, 20 decembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Servicul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat un barbat, care oferea spre vanzare aproximativ 3 tone de materiale pirotehnice. La data mentionata, politisti din cadrul Serviciului Arme,…

- In cadrul saptamanii ”Școala Altfel”, elevi ai claselor a X-a și a XI-a, de la Liceul de Arte „Balașa Doamna” din Targoviște, profilul Arhitectura, au venit ieri, 18 decembrie, in vizita la Biblioteca Universitații de Arhitectura și Urbanism ”Ion Mincu”. In acest periplu interesant prin spațiile istorice…

- La data de 12 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, pe raza municipiului Targoviște, la un barbat, de 35 de ani, banuit ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnice, destinate…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Comișani. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar de 23 de ani, din Baleni, in timp ce ar fi condus un autoturism, din direcția Baleni catre Targoviște,…