Un numar de 14 start-up-uri care au au finalizat in 2019 BCR-InnovX, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, propun solutii anti-COVID-19, conform unui comunicat al bancii.



Potrivit sursei citate, BCR-InnovX si-a marit numarul de startup-uri pe care le accepta in programul de incubare si a prelungit data de inscriere pana pe 30 aprilie, pentru antreprenorii care au solutii tehnologice pentru contextul pandemiei.



"Tehnologia este un foarte bun agregator de fapte bune, mai ales in contextul actual, lucru dovedit chiar de startup-urile devenite Alumni ai programului…