- Concursul on-line ,,Asia Express”, „Drumul dragonului”, ce pune la bataie o vacanta pentru doua persoane in Koh Samui, Thailanda s-a dovedit a fi un real succes inca din prima zi, iar pana in acest moment aproape 20.000 de concurenti s-au inscris in cursa pentru marele premiu.

- Marti, 27 martie 2018, ora 11.00, cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a organizat Conferinta ldquo;Mandria de a fi roman de o parte si alta a Prutului", la Colegiul Comercial ldquo;Carol I".Potrivit ISJ Constanta, invitatii…

- In prima zi a programului ”Saptamana porților deschise” la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, studenții Facultații de Drept au pus in practica o sesiune de procese simulate pe ințelesul elevilor, sub coordonarea Lect.univ.dr. Ureche Maria Angela. Elevii de liceu și gimnaziu prezenți in…

- Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, in parteneriat cu Direcția pentru Agricultura Județeana Iași, organizeaza concursul ,,IDENTIFICARE ȘI ATESTARE DE PRODUSE TRADIȚIONALE DIN MOLDOVA”, sambata, 24.03.2018. Concursul…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures a anuntat, miercuri, ca introduce, in premiera, un program de pregatire sportiva pentru candidatii la Medicina Militara din cadrul Facultatii de Medicina. Potrivit unui comunicat de presa al UMF Targu Mures, pentru anul universitar 2018-2019…

- Primele vietuitoare care au manifestat capacitatea de control al locomotiei au ramas in mediul acvatic si au dat nastere la descendentii de astazi care sunt capabili sa se deplaseze pe planseul oceanic in mod asemanator mersului mamiferelor, relateaza Phys.org citand un studiu publicat joi in revista…

- Elena Udrea reactioneaza, dupa ce a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa, si spune ca nu a mai avut timp sa se ocupe din cauza proceselor penale, in care are si sase termene pe luna. "Imi pare rau ca nu am reusit sa termin acum cursurile de master, pentru ca pur si…

- Doua dintre ele sunt printre cele mai mari parohii care au fost vacante in ultimii ani in cadrul Eparhiei Iasilor. Prima dintre ele tine de Protopopiatul Iasi II si deserveste in principal localitatii Tomesti, fiind vorba de Parohia „Nasterea Macii Domnului", care deserveste unui numar de 630 de familii,…