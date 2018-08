14 morţi la Rio în operaţiuni ale poliţiei şi armatei Comandamentul militar insarcinat cu securitatea a contabilizat decesul a opt persoane in timpul unei interventii a fortelor sale in favele, in timp ce agentia oficiala de presa Agencia Brasil a relatat despre moartea a sase membri ai unor presupuse bande, dupa o urmarire la Niteroi, oras situat in apropiere de Rio, au anuntat armata si presa, potrivit AFP.



"Ar putea exista mai multi morti", a precizat comandamentul, facand referire la o operatiune desfasurata in zorii zilei de luni in favelele Alemao, Penha. Aproximativ 4.200 de soldati, sprijiniti de vehicule blindate, au patruns… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

