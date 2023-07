14 infracțiuni la 14 ani Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia au formulat o propunere de arest preventiv pentru o tanara adolescenta in varsta de doar 14 ani, ca urmare a savarșirii a nu mai puțin de 14 infracțiuni de furt și furt calificat. Aceasta inculpata fusese anterior reținuta in legatura cu aceste acuzații. Conform probatoriului adunat pana acum, activitatea infracționala a tinerei s-a desfașurat pe o perioada de aproximativ cinci luni, in care a comis nu mai puțin de 14 furturi, dintre care șase au fost clasificate ca furturi simple, iar opt ca furturi calificate. Valoarea totala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

