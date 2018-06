Potrivit Inspectoratului de Politie Constanta, saptamana trecuta, politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au prins in flagrant delict sapte barbati cu varste cuprinse intre 20 si 45 de ani, in apropierea localitatii Giurgeni din judetul Ialomita, in timp ce sustrageau 3.520 de litri de produs petrolier, din tancurile de consum ale navelor care tranziteaza Dunarea.

De asemenea, in urma a sapte perchezitii facute in judetele Constanta si Teleorman, intr-un dosar penal care viza presupuse infractiuni de delapidare, tainuire si furt calificat, politistii au descoperit…