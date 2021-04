In cadrul competitiei Internationale ”Youth of Music 2021” organizata de Muzeul Municipiului Bucuresti si Asociatia MuseArt s-au inscris 130 de tineri artisti cu varste cuprinse intre 9 si 30 de ani, fiind impartiti pe 3 categorii de varsta. Competitia este destinata muzicii clasice, in concurs fiind inscrisi instrumentisti pentru 15 categorii de instrumente si artisti […] The post 130 de tineri muzicieni din 27 de tari s-au inscris la competitia internationala “YOUTH OF MUSIC” 2021 first appeared on Suceava News Online .