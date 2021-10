Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 12.000 de autovehicule electrice si hibrid urmeaza sa primeasca finantare prin Programul Rabla Plus din acest an, fata de cele 3.550 de unitati inregistrate in 2020, arata datele prezentate, joi, de vicepresedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Ion Vasile.

- Șoferii mașinilor electrice vor primi numere de inmatriculare care vor funcționa ca „pasaport verde”: Ce facilitați le va aduce acest lucru Șoferii mașinilor electrice vor primi numere de inmatriculare care vor funcționa ca „pasaport verde”: Ce facilitați le va aduce acest lucru Șoferii mașinilor electrice…

- Persoanele fizice au achizitionat 1.662 autovehicule noi, dintre care 981 pur electrice si 681 electrice hibride, si 6 motociclete electrice in cadrul Programului Rabla Plus 2021, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu. Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis joi AGERPRES,…

- Reprezentanții IPJ Suceava au transmis, vineri dimineața, ca 5 dintre cele 20 de persoane care au batut crunt, intr-o padure din Coșna din județul Suceava, un activist de mediu și doi jurnaliști, sunt audiați in aceasta dimineața. Printre persoanele aflate la sediul poliției se numara proprietarul…

- Aproape 30.000 de autovehicule noi au fost achizitionate pana in prezent prin Programul Rabla 2021, dintre care 1.353 de unitati electrice 100% si electrice hibride, arata datele publicate, joi, de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

- Cele doua uzine ale Mercedes-Benz de la Sebes si Cugir, care in prezent produc componente si cutii de viteze pentru masini cu motoare diesel sau benzina, vor fi modificate pentru a produce componente destinate viitoarelor masini electrice. Mercedes-Benz vrea sa accelereze planurile de electrificare…

- Aproape 40.000 de persoane fizice s-au inscris in Programul Rabla Clasic 2021, in timp ce pentru Rabla Plus au fost inregistrati 5.901 solicitanti, conform datelor publicate, miercuri, de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Pana in prezent, prin editia din acest an a programului ‘Rabla Clasic’,…

- Administratia Fondului pentru Mediu a decis suplimentarea cu 20 de milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Rabla Plus si cu 5 milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Rabla Clasic, conform unui comunicat recent de pe site-ul AFM. Aceasta suplimentare a venit ca…