120 de persoane evacuate, după ce s-a spart o conductă de gaze 120 de persoane au fost evacuate, dupa ce s-a spart o conducta de gaze. O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. „La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A fost anuntat si distribuitorul de gaze pentru luarea masurilor ce se impun. Intrucat scurgerile sunt insemnate cantitativ, au fost evacuate persoanele de la o cladire de birouri din apropiere. S-a oprit si traficul in zona”, se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. ‘La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A…

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges."La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD.…

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari. „La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A fost anuntat si distribuitorul de gaze pentru luarea masurilor…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor in cazul unei conducte de gaz sparta in timpul unor lucrari in comuna Bascov din județul Argeș.La fața locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor,…

- Incendiul izbucnit luni la acoperișul unul bloc din orașul vasluian Huși s-a extins rapid din cauza materialelor inflamabile depozitate in podul cladirii, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al judetului Vaslui.Doua persoane au suferit atacuri de panica, fiindu-le acordat…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la instalatia de exhaustare a unei societati comerciale din localitatea Sofronea, o persoana suferind arsuri la nivelul bratelor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, potrivit Agerpres."La sosirea fortelor de interventie incendiul se manifesta…

- Patru gospodarii din comuna Salatrucu au fost inundate, sambata, in urma unei avarii la o conducta de alimentare cu apa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges.Conform aceleiasi surse, inundatia ar fi afectat si un autoturism parcat, conform Agerpres. CITESTE SI Arendașii…