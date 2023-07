12 profesori nu au ajuns la timp la examenul de titularizare din cauza trenurilor

12 cadre didactice din Pașcani nu și-au putut susține examenul de titularizare pentru ca trenurile care ii duceau la Iași au avut intarziere. Profesorii au reușit sa ajunga la examen cu o intarziere de aproximativ 5 minute, insa comisia nu le-a permis accesul in sala. „Au ajuns la acest centru de examen undeva la ora 8:05. Din ceea ce mi-au transmis domnii profesori, azi dimineata trenul care venea de la Timisoara spre Iasi avea o intarziere de 60 de minute. Prin urmare, trebuiau sa urce in trenul personal, care ar fi trebuit sa ajunga in Iasi in jurul orei 7:50. Si acesta a intarziat 5 minute.…