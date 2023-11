Stiri pe aceeasi tema

- Camille Marie Kelly Gottlieb, in varsta de 25 de ani, este fiica prințesei Stephanie de Monaco și nepoata lui Grace Kelly. Tanara este populara pe Instagam, iar admiratorii ei au observat o asemanare izbitore intre ea și regretata sa bunica.

- Un international francez U-20 la AS Monaco. Clubul din Principat a anuntat, miercuri, transferul lui Kassoum Ouattara, un fundas in varsta de 19 ani, care a evoluat in acest sezon in zece partide in Ligue 2 pentru Amiens.Format ca fundas stanga, Ouattara poate juca si la mijlocul terenului. Noul…

- Cum a murit Dem Radulescu, celebru actor de comedie, teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București. A fost și inca este unul dintre cei mai iubiți actori romani. Prima pasiune a lui Dem Radulescu, boxul Nascut pe data…

- Incident socant in zona Steaua de Mare de la Eforie Nord Este vorba despre un copil, nou nascut, care a fost gasit mort si bagat intr un sac.Politia a demarat o ancheta amanuntita pentru a identifica autorul acestui act deosebit de tragic. ...

- Anterior, firma Tomis Hub SRL a fost controlata de Cristina Margineanu. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 3.903 din data de 4 septembrie 2023, a fost publicata decizia din data de 17 iulie 2023 a Cristinei Margineanu, la acea data asociat unic al societatii Tomis Hub SRL, persoana juridica…

- Cine este Nostradamus? Michel de Nostredame, mai cunoscut sub numele de Nostradamus este un astrolog și fizician francez nascut in secolul al XVI-lea și cunoscut pentru cartea sa „Les propheties”. S-a nascut la 14 decembrie 1503 in Saint-Remy de Provence, in sudul Franței. La varsta de 14 ani, și-a…

- Marius Niculae așteapta mai multe de la Dinamo, formație proaspat revenita in prima divizie. ”Sageata”, fost fotbalist cu peste 130 de prezențe in tricoul „cainilor” crede ca Ovidiu Burca mai are nevoie de jucatori pentru a-și indeplini obiectivul in acest an. ”Dinamo e in reconstrucție. Mai aștept…