12 ani în căutarea dreptății. Lupta fără sfârșit a unei femei căreia medicii i-au tăiat un sân, după un diagnostic greșit de cancer Un medic oncolog și Spitalul Județean de Urgența Constanța au fost obligați sa achite 20.000 de euro daune morale unei paciente careia i-a fost extirpat sanul stang, deși ulterior s-a constatat ca femeia nu suferea de cancer, ci de o afecțiune benigna. Decizia recenta a instanței nu este definitiva și vine dupa 12 ani de procese, in care judecatorii au dat decizii diametral opuse, iar procurorii au ținut dosarul in lucru pana s-au prescris faptele. Libertatea va prezinta intreg traseul celor 12 ani de investigații. O ancheta penala clasata, un verdict de malpraxis validat de doua instanțe, dar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O casa din localitatea Focseasca, comuna Tacuta, a luat foc vineri seara din cauza unei sobe. In locuinta se aflau cinci persoane, dintre care trei copii. Tatal a intrat in flacari sa-i salveze. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Din nefericire, viata fetitei de trei ani nu…

- Spitalul Județean de Urgența se alatura, impreuna cu Consiliul Județean Maramures, campaniei inițiata de organizațiile membre ale Parteneriatului STOP TB Romania, prin care se ofera pacienților care ni se adreseaza pentru orice tip de servicii medicale informații pe tema tuberculozei. In plus, din seara…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a fost aprobat Grupul de lupta NATO, ce ar urma sa fie amplasat pe teritoriul Romaniei. Seful statului a mai sustinut ca ingrijorarile cu privire atat la statul nostru, cat si Republica Moldova „nu sunt justificate”, aratand ca Romania este in siguranta. Presedintele…

- Și cat s-a mai impaunat Klaus Iohannis ca Romania a reușit sa formeze de indata, pe teritoriul sau, primul grup de Lupta NATO de pe ”Flancul Estic”. Mai ales ca și secretarul general al NATO i-a cantat in struna, Stoltenberg ținand-o langa, in toate ieșirile sale publice, cu ”Grupul de lupta NATO din…

- Nicolae Georgescu, deputat PSD Argeș: ”Peste 98 de mii de romani au aflat ca au CANCER in 2020. Romania este una dintre țarile cele mai afectate, cu circa 140 de decese pe zi. Din aceste motive am votat, fara sa ezit, Proiectul de lege privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania. „Ceea ce am discutat aici este ceea ce foarte bine a numit secretarul general al NATO – dubla cale – continuarea negocierilor, incercarea prin comunicare și dialog…

- Un singur formular, S2, care asigura decontarea tratamentului in strainatate pentru bolnavii de cancer. Doua lumi: cea a medicilor oncologi din Romania și cea a parinților care se zbat pentru viața copiilor. Libertatea a pus fața in fața argumentele unui parinte care a trecut prin experiența spitalului…

- Medicii spitalului din Bacau au efectuat o interventie chirugicala pediatrica in premiera in Moldova si printre putinele de acest gen din tara. Interventia a fost posibila cu ajutorul unui aparat laser ultraperformant care a permis operarea unei malfomatii renale la un baiat de 12 ani.