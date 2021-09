Rusia s-a declarat deschisa unei relansari a cooperarii cu SUA in lupta impotriva terorismului, sambata, cu ocazia comemorarii a doua decenii de la atentatele jihadiste din 11 septembrie 2001 din SUA, informeaza AFP. Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a declarat ca Rusia impartaseste doliul SUA si a asigurat ca Moscova este gata sa reia dialogul dus de ministrii de externe ai celor doua puteri in 2018-2019, asupra luptei impotriva terorismului. "Partea rusa este gata sa relanseze" acest format de discutii. "Aceasta este prioritatea noastra fireasca", a subliniat Antonov pe pagina de Facebook…