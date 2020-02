Stiri pe aceeasi tema

- Trei trenuri pe relatia Craiova - Caracal si Craiova - Rosiori Nord sunt anulate luni dupa-amiaza in urma deraierii unui tren de marfa in judetul Olt, in timp ce trenurile din Bucuresti catre Craiova sunt anulate pe distanta Rosiori Nord - Craiova, informeaza CFR Calatori. Totodata, trenul…

- Mai multe trenuri au fost anulate, iar altele inregistreaza sute de minute de intarziere la sosirea in Gara de Nord, ca urmare a intreruperii traficului feroviar pe ambele sensuri de circulatie intre statiile Farcasele - Draganesti Olt, din judetul Olt, din cauza deraierii in cursul noptii a unui tren…

- Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni dimineata AGERPRES, pentru asigurarea continuitatii circulatiei feroviare pe relatia Bucuresti - Craiova, reprezentantii Regionalei CF Craiova asigura transbordarea calatorilor cu mijloace auto intre statiile Draganesti Olt - Caracal. "Facem precizarea…

- Mai multe trenuri de calatori care urmeaza sa ajunga in , Craiova, Subcetate, Resita au intarzieri de pana la 240 de minute, dupa ce un tren de marfa a deraiat, azi-noapte, pe ruta București – Craiova, blocand traficul feroviar, arata tabloul informativ al Garii de Nord, Bucuresti. Compania Nationala…

- Traficul feroviar intre stațiile Farcașele și Draganești Olt a fost inchis in cursul nopții, din cauza deraierii unei garnituri private de marfa, informeaza Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA. Trenul de marfa aparține operatorului privat Constantin Grup și avea in compunere 37 de vagoane incarcate…

- Un tren de marfa a deraiat, azi-noapte, pe ruta București – Craiova, blocand traficul feroviar. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat in aceasta dimineața ca traficul feroviar intre stațiile Farcașele și Draganești Olt a fost inchis in cursul nopții, din cauza deraierii unei garnituri private…

- Circulația feroviara este oprita pe magistrala 900, intre Stoenești și Draganești-Olt, județul Olt, dupa ce, in cursul nopții, un tren marfar cu 37 de vagoane incarcate cu cereale a deraiat. Trei trenuri de calatori au fost anulate.Potrivit Infotrafic, trenul marfar circula pe ruta Craiova…

- Traficul feroviar este oprit temporar la intrare in statia CF Mihaesti (linia CF Rosiori Nord - Caracal), din cauza unui deranjament tehnic la macazul care asigura trecerea de pe firul I pe firul II, informeaza CFR SA. "Personalul de specialitate al Regionalei CF Craiova este prezent la fata locului…