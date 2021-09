11 septembrie, Turnurile Gemene sub teroare: 20 de ani de la atacurile din SUA (VIDEO) Zi trista pentru SUA: se implinesc 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie, in urma carora au murit aproape 3.000 de oameni, din 90 de țari. Atunci, Turnurile Gemene, simbol marcant al Americii, au disparut definitiv. Deși se implinesc 20 de ani de la atentatele din Statele Unite, comise de Al-Qaeda la New York si Washington raspunsul la multe dintre intrebarile legate de ceea ce s-a intamplat se lasa așteptat. In prezent, autoritatile americane s-au angajat sa revizuiasca unele documente care reglementeaza regimul secret al unor acte. Este o cerere recurenta a unor familii, care ii reproseaza … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

