- O alunecare de teren declansata de ploile abundente intr-o provincie din sudul Filipinelor a ingropat doua autobuze, ranind cel putin 11 persoane, au anuntat, miercuri, autoritatile responsabile de dezastre, transmite Reuters, citat de news.ro.Alunecarea de teren s-a produs marti seara in fata unui…

- Scene dramatice s-au petrecut in Peru, dupa ce mai multe case au fost ingropate, intr-o alunecare de teren declanșata de ploaia torentiala, in mai multe zone din țara, potrivit Reuters. O avalanșa a provocat daune infrastructurii din Haural, in zona de coasta centrala a Peru-ului, a informat presa locala…

- Numarul morților din cauza unei alunecari de teren in provincia Yunnan din China a crescut la 20 marți (23 ianuarie) dupa-amiaza, in timp ce lucratorii de salvare s-au luptat cu temperaturile inghețate și zapada pentru a localiza zeci de persoane disparute, potrivit Reuters. Salvatorii au lucrat noaptea…

- Accidentul care a implicat șapte vehicule, inclusiv trei autobuze și un camion, s-a produs pe autostrada Marmara Nord, din provincia Sakarya. Accidentul a avut loc in condiții de ceața densa, la aproximativ 150 de kilometri (93 de mile) de Istanbul, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Un oficial local…

- Opt politisti au fost raniti si 38 de persoane arestate in timpul si dupa un protest al opozitiei impotriva rezultatului alegerilor, a anuntat luni politia din Serbia, relateaza Reuters și Agerpres. Mii de oameni s-au adunat duminica in centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor parlamentare…

- Alunecare de teren in Tanzania: Bilantul urca la 76 de mortiCel putin 76 de persoane au murit in urma alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente din nordul Tanzaniei de saptamana trecuta, a anuntat presedintele Samia Suluhu Hassan, care a efectuat o vizita la locul tragediei, transmite AFP,…

- Alunecare de teren in Alaska: Cel puțin 3 morți și 3 disparuțiCel putin trei persoane au murit, iar alte trei sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produsa pe principala autostrada care deserveste o comunitate insulara din sud-estul statului american Alaska, au anuntat autoritatile,…