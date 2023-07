11 persoane cu dizabilități, ascunse într-o clădire în construcție din Tunari Continua cazurile șocante ale azilelor de batrani unde seniorii sunt pur și simplu maltratați. 11 persoane cu dizabilitați au fost descoperite intr-o cladire in construcție din localitatea Tunari. Un nou caz revoltator in legatura cu caminele pentru batrani. 11 persoane in varsta au fost ascunse intr-o cladire in constructie din Tunari, fiind aduse acolo in urma cu doua zile dintr-un centru din Pipera. „In aceasta seara, in urma unei sesizari a reprezentantilor mass-media (Observator-Antena 1), politistii IPJ Ilfov, impreuna cu pompierii din cadrul ISU B-IF si personal medical din cadrul SABIF,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In aceasta seara, in urma unei sesizari a reprezentanților mass-media (Observator-Antena 1), polițiștii IPJ Ilfov au depistat 11 persoane varstnice cu dizabilitați intr-un imobil aflat in constructie in Tunari.

