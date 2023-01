11 jucători de la SCM USV Timişoara, selecţionaţi pentru duelul dintre Italia A şi România A FRR se pregatește de participarea la Mondialul din acest an iar mai mulți jucatori de la SCM USV Timișoara fac parte din planuri. Selecționata Romania A va disputa astfel un test cu Italia A, in deplasare, iar nu mai puțin de 12 „lei” au fost chemati la lot: 11 rugbisti si un antrenor. Meciul se […] Articolul 11 jucatori de la SCM USV Timisoara, selectionati pentru duelul dintre Italia A si Romania A a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

