Stiri pe aceeasi tema

- O noua saptamana, noi amenzi aplicate de inspectorii de munca din cadrul ITM Maramure. Astfel, in intervalul 21.10.2022 – 27.10.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate…

- In perioada 05 - 07.10.2022 s-a desfasurat Campania nationala pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor-CAEN 41,42, 43. In judetul Iasi Campania nationala a fost deschisa de Inspectorul General de Stat – Inspectia Muncii…

- Avand in vedere atribuțiile specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, precum și obiectivele urmarite prin Programul Cadru de Acțiuni pentru acest an, in perioada 05.10.2022 – 07.10.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Brașov a desfașurat acțiuni de control in cadrul Campaniei Naționale…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Maramureș continua controalele la agenții economici din județ pentru depistarea problemelor care exista pe linie de munca. Astfel, in intervalul 16.09.2022 – 22.09.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures a desfasurat actiuni…

- Un angajator din orașul Tismana a fost sancționat, saptamana trecuta, de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj cu suma de 20.000 lei pentru folosirea in activitate a unei persoane pentru care nu avea incheiat in prealabil contract individual de munca. Persoana…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat, in ultima saptamana, 61 de controale, dintre care 33 au avut ca obiect verificarea respectarii legislatiei in domeniul relatiilor de munca, iar 28 in cel al securitatii si sanatatii in munca. In urma acțiunilor efectuate,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat, in prima saptamana a lunii septembrie, acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Potrivit ITM Maramureș, in total au fost controlați un numar de…

- In intervalul 26.08.2022 – 01.09.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. Potrivit ITM Maramureș, in perioada amintita au fost controlați…