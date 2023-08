11 angajate la salubritate au câştigat premiul cel mare la o loterie din India 11 angajate la salubritate au castigat premiul cel mare la o loterie din statul indian Kerala. Ele au pus toate bani in luna iunie pentru a cumpara un bilet la loterie. Saptamana trecuta, au aflat ca au caștigat premiul cel mare de 100 de milioane de rupii (1,2 milioane de dolari), scrie BBC, citat de Digi24. Cele 11 femei, cu varste intre 20 si 70 de ani, se straduiesc din greu sa iși caștige existența, avand un salariu foarte mic. Soarta lor s-a schimbat saptamana aceasta, dupa ce au cumparat impreuna un bilet la loterie de 250 de rupii (3 dolari). Aceasta este suma cu care sunt platite pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

