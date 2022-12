Un viceprimar și zece aleși locali (printre care un fost prefect) au fost declarați incompatibili ori in conflict de interese de catre Agenția Naționala de Integritate . In unele cazuri au fost chiar intocmite dosare penale. Printre cei mai importanți se numara Emil Constantin Barladeanu, viceprimarul comunei galațene Cosmești, și consilierul județean Madalina Iona Lupea, fost prefect PSD de Prahova, in prezent director la Conpet SA Plaiești. Problemele viceprimarului din Cosmești Emil Constantin Barladeanu este acuzat ca, in perioada exercitarii mandatului, deși avea un interes personal in problema…