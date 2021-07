Stiri pe aceeasi tema

- „Succesele nu ne sunt date spre a ne infoia in pene, ca in mantiile statuilor, ci pentru a le transforma in dragoste, in dezvoltare si in daruire pentru cei din jur”, spunea Parintele Nicolae Steinhardt de la a carui nastere s-au implinit 109 ani. De asemenea, el a indemnat in timpul vietii…

- Pe 14 iulie 1899 se naștea cel care avea sa fie primul martir al Bisericii Romane Unite – episcopul de București Vasile Aftenie. Preasfințitul Ioan Ploscaru i-a surprins portretul de om senin și deschis fața de toata lumea in cartea sa de memorii „Lanțuri și teroare”: Episcopul Vasile Aftenie se simtea…

- Guvernul ungar doreste ca apartenenta la natiunea maghiara sa fie un avantaj, a declarat, duminica seara, Gergely Gulyas, seful Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei, la ceremonia de absolvire a Scolii Politice Ardelene din cadrul Mathias Corvinus Collegium (MCC), de la Budapesta. Gergely Gulyas a subliniat…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ieri ca, potrivit unei informari a Institutului National de Sanatate Publica, de la 1 iunie ar fi posibil accesul tatilor, dar și a altor persoane desemnate in spitale, la nasteri, dar numai cu respectarea anumitor conditii sanitare. Precizarea a fost facuta…

- In acest an, in data de 28 mai, se implinesc 100 de ani de la nașterea vrednicului de pomenire Justinian Arhiepiscopul. Cuz acest prilej la Manastirea Rohia are loc Sfanta Liturghie oficiata de Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopul Maramureșului și Satmarului. Un alt…

- „Mi-am facut un examen de conștiința. Am trecut in revista toate suferințele și mizeriile prin care am trecut de-a lungul pușcariilor, al anilor de detenție, al persecuțiilor post-penitenciare. Daca ar fi sa aleg, aș opta pentru același destin”, afirma Seniorul Corneliu Coposu. Oare cați dintre politicienii…

- Se implinesc 101 ani de la nașterea celui mai iubit Suveran Pontif din istorie, Sfantul Papa Ioan Paul al II-lea, nascut Karol Jozef Wojtyla. A venit pe lume intr-o familie modesta, pe data de 18 mai 1920, la Wadowice, in Polonia și a decedat la 2 aprilie 2005, la Vatican. A fost fiul unui […] Source

Pentru recalcularea și evaluarea tuturor pensiilor se va ține cont de principiul contributivitații