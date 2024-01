106 de ani de la Bătălia de la Galați: 3.000 de militari români au apărat orașul de 12.000 de soldați bolșevici Pe 22 ianuarie se implinesc 106 de la „batalia de la Galați”, in care, in ianuarie 1918, 3.000 de militari romani, dar și galațeni de la Compania de Pompieri și nu numai, au aparat orașul care era atacat de 12.000 de soldați bolșevici care au bombardat Galațiul și intenționau sa il ocupe, sa jefuiasca și sa ii dea foc. La monumentul „Aparatorii Orașului Galați”, refacut in anul 2018 dupa ce in anii 60 a fost demolat de comuniști din cauza evoca o victorie impotriva Armatei Ruse, a avut loc un ceremonial religios și depuneri de coroane și flori din partea militarilor de la Batalionul 300 Infanterie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

