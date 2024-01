Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori, nașterea unui copil reprezinta un prilej pentru cei doi parinți de a-și consolida cu atat mai mult relația. Nu a fost, insa, și cazul lui Ryan Garcia și al soției sale. La scurt timp dupa ce a anunțat nașterea primului sau baiat, fostul campion mondial la categoria ușoara WBC…

- Intr o trista veste, toti cei care il cunosc pe Alexandru Mezei solidarizeaza cu acesta in urma decesului mamei sale.Mama fostului directorul ANR, a trecut in nefiinta. In acest moment dificil, colegii, prietenii transmit sincere condoleante si sprijin moral lui Alexandru Mezei.Ultima functie detinuta…

- Cele mai frumoase tradiții de Craciun sunt cele pe care le practicam de decenii sau chiar de secole intregi. Dar te-ai oprit vreodata sa te intrebi de unde provin aceste obiceiuri sau cum au inceput ele? Pentru a te ajuta sa-ți imbogațești cunoștințele despre sarbatori, ți-am pregatit 20 de curiozitați…

- Colegul nostru Bogdan Stamatoiu, redactor-șef adjunct la GSP.RO, a fost implicat astazi intr-un grav accident auto. In prezent, Bogdan se afla internat și primește ingrijiri medicale. Toate gandurile noastre se indreapta spre Bogdan și familia lui, toți suntem in șoc. Menținem legatura cu familia, le…

- Horoscopul zilei de duminica, 26 noiembrie 2023, ne transmite ca va o zi tensionata, plina de blocaje pe toate planurile, cu energii grele care ne țin pe loc. Racii trebuie sa evite conflictele, astazi, cu orice preț, in timp ce Pestii vor avea parte de o surpriza. Horoscop pentru zodia Berbec Cheltuielile…

- Maryanne Trump Barry, sora mai mare a fostului presedinte Donald Trump si fosta judecatoare federala, a murit la varsta de 86 de ani, la locuinta sa din Manhattan. Aceasta a fost gasita fara suflare luni dimineata devreme, in jurul orei locale 4.00, relateaza, pe surse, ABC News, citat de observatornews.ro…

- Fostul polițist Cristian Cioaca a scapat din inchisoare dar nu scapa de familia Ghinescu. Mama Elodiei se lupta sa primeasca daunele morale pe care instanța i le-a impus fostului polițist prin proces. Acum, dupa ieșirea lui Cristian Cioaca din inchisoare, a fost pus pe rol, din nou, procesul pentru…

- In urma cu o saptamana, un caz șocant a avut loc in Bistrița. Ei bine, un cunoscut campion național la box a ajuns in coma la spital, iar asta dupa o cearta cu iubita. Acum, sportivul de performanța a ieșit din coma, insa familia acestuia, nemulțumita de ancheta in cazul fiului lor, cere arestarea iubitei…