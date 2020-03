Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care locuiesc intr-unul din județele regiunilor Sud, Sud Vest si Sud-Est pot primi o finanțare de 100.000 de euro pentru inființarea unei intreprinderi sociale. Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED), implementat de un consorțiu format din Centrul de Consultanța și Management…

- Consilierul judetean Adrian Stefan trece prin momente de grea incercare. In prezent, acesta este internat la Spitalul Colentina din București din cauza unor probleme grave de sanatate și are nevoie urgenta de sange! De trei luni, Adrian Ștefan lupta sa traiasca. In tot acest timp, a trecut printr-o…

- Sangele nu poate fi fabricat sau cumparat, ci poate fi obtinut doar prin donare benevola, iar prin contributia fiecaruia dintre noi putem ajuta persoanelor care se afla in nevoi. Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures sustine in continuare campania de donare voluntara de sange, initiata anul…

- Persoanele dezavantajate din țara vor putea beneficia de masa calda. Ministerul Fondurilor Europene, prin AM pentru Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), a lansat in consultare publica ghidul aferent apelului de proiecte „Acordarea de mese calde”. Scopul acestui…

- Directia de Asistenta Sociala Deva aduce la cunostinta cetatenilor ca incepand cu data de 23 ianuarie 2020 va incepe distribuirea produselor de igiena la depozitul din Deva, situat pe str. Titu Maiorescu, nr.24 (Centrul de zi „CANTINA SOCIALA”). Acest lucru se face conform Hotararii de Guvern…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: SUSȚINEM COMUNITATEA PRIN INFIINȚAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE Comunicat de presa Comunicat de presa: SUSȚINEM COMUNITATEA PRIN INFIINȚAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE Stefan

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca in hotararea de guvern de reorganizare si functionare a ministerului o sa propuna infiintarea unei directii specializate in managementul...

- Conferinta organizata de viceprimarul PMP al Sucevei, Marian Andronache, pentru popularizarea infiintarii de intreprinderi sociale cu fonduri europene nerambursabile s-a bucurat de succes in randul sucevenilor și nu numai. Evenimentul s-a desfașurat la Muzeul de Istorie din Suceava, alaturi de ...