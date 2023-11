Stiri pe aceeasi tema

- Un ministru ultranationalist israelian a fost sanctionat duminica de premierul Benjamin Netanyahu, dupa ce a afirmat ca recurgerea de catre Israel la bomba nucleara in Gaza in actualul razboi impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas reprezinta o „optiune”, relateaza AFP. Ministrul patrimoniului,…

- SUA au afirmat duminica ca Israelul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a face „distinctie” in operatiunile sale militare intre Hamas si civilii palestinieni, in contextul in care armata israeliana isi intensifica bombardamentele si operatiunile terestre in Fasia Gaza, relateaza AFP, informeaza…

- Agentia ONU pentru Refugiati Palestinieni (UNRWA) a cerut evacuarea mai multor scoli ale sale in care palestinienii s-au refugiat in orasul Gaza, considerand ca locurile „nu mai sunt sigure” dupa ce a primit un avertisment din partea Israelului, transmite AFP. „Am facut tot ce am putut pentru a protesta…

- Gruparea islamista Hamas a negat miercuri ca "a ucis copii" si ca "a decapitat si atacat civili" in timpul ofensivei sale lansate sambata asupra Israelului, intr-un raspuns la ceea ce Hamas numeste "acuzatii inventate" ale soldatilor israelieni cu privire la masacrele comise de acesti militanti intr-un…

- Israelul a anuntat, duminica, lansarea de atacuri impotriva organizatiei extremiste Hamas ca raspuns la atacurile-surpriza pe scara larga ale gruparii din Fasia Gaza, informeaza DPA. Consiliul de securitate al Israelului a aprobat masuri pentru „distrugerea capacitatilor militare si guvernamentale”…

- Cel putin 256 de persoane au murit in Fasia Gaza in atacuri israeliene in urma ofensivei lansate de organizatia extremista palestiniana Hamas asupra Israelului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de DPA.Printre morti se numara 20 de minori, a spus ministerul, adaugand ca 1.788 de…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…