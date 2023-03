Stiri pe aceeasi tema

- ​Inchirierea apartamentelor in blocurile vechi, aflate in clasa de risc seismic I, ar putea fi interzisa pana se fac lucrarile consolidare, potrivit proiectului de lege discutat in ședința de Guvern de miercuri, 22 februarie, și pus in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii.„Introducerea precizarii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca in Romania exista o „uriasa coruptie” in zona de construire, dar nu exista si corupti, exprimandu-si speranta, totodata, ca acestia sa fie condamnati inainte de producerea unui cutremur si nu dupa, asa cum se intampla in Turcia, transmite…

- Primarul comunei Sancraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian, a semnat, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contracte de finanțare nerambursabila pentru trei proiecte: "Reabilitare și eficientizare energetica a dispensarului uman din Sancraiu de Mureș", "Reabilitare și…

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis un mesaj miercuri seara, 1 februarie, dupa ce președintele PNL București, Ciprian Ciucu, a trimis un plan cu 10 puncte de rezolvat pentru primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. „Un partid condus de un plagiator dovedit ii da teme de casa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat luni ca, in ultima perioada, a fost observata o crestere a numarului de caini abandonati de proprietari. Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB, edilul general a sustinut ca aceste abandonuri ar putea fi determinate de teama proprietarilor…

- Capitala ar fi pusa la pamant in cazul unui cutremur major.In Capitala, la acest moment, 6500 de romani sunt condamnați la moarte. In cazul unui cutremur major, 1000 de cladiri cu bulina roșie sunt an pericol de prabușire.Printre cladirile monument istoric ce vor fi reabilitate se afla Teatrul Bulandra,…

- Fostul viceprimar și fostul director al Companiei de Apa Arieș, Sorin Saveanu, a ridicat problema modificarii Statutului asociației Apa Vaii Arieșului, din care fac parte localitațile deservite de CAA, care a venit la solicitarea primarul Cristian Matei (Turda), dar care nu este vazuta cu ochi buni…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca a atribuit contractul pentru elaborarea unui master plan pentru piste de biciclete la nivelul Municipiului Bucuresti, firma caștigatoare a contractului de 530.000 de lei avand la dispoziție un an pentru a stabili viitoarele trasee.