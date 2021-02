Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV, a anunțat, marți, ca peste 2.000 de persoane care au primit prima doza de vaccin nu s-au mai prezentat pentru rapel din diverse motive. Coordonatorul campaniei de vaccinarea le recomanda acestora sa mearga la centrele de vaccinare unde sunt programați sa primeasca…

- Bulgaria a inceput sa primeasca saptamana aceasta gaze naturale azere din Marea Caspica, un pas important catre diversificarea surselor de aprovizionare energetice, de care era pana in prezent dependenta aproape complet de Rusia, scrie AFP. ''Putem declara astazi o diversificare totala'' a…

- Viitorul e in cadere libera! In sezonul trecut, a ajuns in play-out, iar acum, la cum se prezinta situatia, risca sa bifeze a doua stagiune consecutiva in care se va lupta pentru evitarea retrogradarii!

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) nu a fost de acord ca profesorii, personalul didactic auxiliar și cel nedidactic din invațamantul preuniversitar sau universitar sa primeasca un stimulent de risc de 2.000 de lei (pentru primele), respectiv 1.500 de lei (pentru ultimele doua categorii), pentru…

- ”Alstom a finalizat lucrarile de control feroviar digital si telecomunicatii pe linia ferata directa care leaga Gara de Nord si aeroportul international Henri Coanda Otopeni. Linia a fost echipata cu centralizare electronica si solutii de telecomunicatii pentru a permite o circulatie sigura”, anunta…

- Linia ferata directa spre Bulgaria, cea mai veche din Romania, care este inchisa de mai bine de 15 ani din cauza prabusirii podului de la Gradistea, va fi reabilitata. Guvernul a semnat vineri contractul de modernizare cu firma austriaca PORR Construct.

- ● Pe perioada starii de alerta, personalul din unitațile medicale și serviciile de ambulanța beneficiaza de suplimentari salariale pentru condiții de munca deosebit de periculoase; ● Guvernul a aprobat sporuri de 75-85% pentru personalul medical implicat in lupta cu Covid-19 La solicitarea Ministerului…

- Instituția Prefectului și-a dus la bun sfarșit planul de a ataca cu recurs decizia instanței prin care firmele din domeniul Horeca ar putea sa faca activitate comerciala și in interiorul restaurantelor, nu doar pe terase sau servicii de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.