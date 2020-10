1.000 de angajați de la Tarom vor intra în șomaj tehnic Conducerea companiei Tarom a anunțat ca incepand de maine, circa 1.000 de angajați dintre cei 1.800 vor intra in șomaj tehnic pana la sfarșitul anului. Aceasta decizie vine dupa ce saptamana trecuta compania a primit un ajutor de 19 milioane euro de la Comisia Europeana. Saptamana trecuta, angajații care au ramas au fost anunțați ca le vor fi scazute salariile cu 20%, iar in august, conducerea Tarom i-a informat pe angajați ca pot pleca de bunavoie, urmand sa primeasca intre patru și șapte salarii compensatorii. Recent, directorul general al companiei TAROM, Mihaița Ursu a decis demiterea directorului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

