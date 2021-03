100 de euro studenţilor ce pleacă în străinătate ca să-şi plătească testele COVID-19 Pe langa bursa lunara Erasmus, ce variaza in functie de tara gazda intre 470 si 520 euro pentru mobilitatile de studiu, respectiv intre 670 si 720 euro pentru mobilitatile de practica, fiecare student Erasmus care va pleca in mobilitate in perioada urmatoare va primi o bursa suplimentara in valoare de 100 de euro. Reprezentantii universitatii justifica suplimentarea financiara in contextual in care mobilitatile sunt desfasurate in timpu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

